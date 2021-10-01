Более 12 тыс. больных и 172 смерти — Минздрав о COVID-19

https://racurs.ua/n160995-bolee-12-tys-bolnyh-i-172-smerti-minzdrav-o-covid-19.html

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Коронавирус снова стремительно распространяется в Украине. За сутки 30 сентября 2021 зафиксировано 12 тыс. 34 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 тыс. 59, медработников — 248).

Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировали в конце апреля 2021 года. Украина уже на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. Впервые с мая в сутки умирают примерно 200 человек.

За минувшие сутки в больницы с коронавирусом попали 2 тыс. 637 человек, умерли 172 человека.

29 сентября в Украине зафиксировали 11 тыс. 757 заражений.

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 уже 2 млн. 435 тыс. 413 человек, умерли 56 тыс. 446.

За последние сутки максимальное количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 тыс. 225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.

Более 80% умерших от COVID-19 в Украине — люди старше 60 лет. 98,3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет — не были вакцинированы, а 97% госпитализированных с COVID-19 среди этой возрастной группы не имеют полного курса вакцинации.

На фоне таких новостей власти заявили, что работодателей обяжут отстранять от работы людей, которые отказались от прививки против COVID-19.

За минувшие сутки привили 129 тыс. 533 украинцев.