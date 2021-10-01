Понад 12 тис. хворих і 172 смерті — МОЗ про COVID-19 і найінфікованіші області

https://racurs.ua/ua/n160995-ponad-12-tys-hvoryh-i-172-smerti-moz-pro-covid-i-naybilsh-infikovani-regiony.html

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Коронавірус знову стрімко поширюється в Україні. За добу 30 вересня 2021 року зафіксовано 12 тис. 34 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 1 тис. 59, медпрацівників — 248).

Востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксували наприкінці квітня 2021 року. Україна вже на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. Вперше з травня за добу помирають приблизно 200 людей.

За минулу добу в лікарні з коронавірусом потрапили 2 тис. 637 осіб, померли 172 людини.

29 вересня в Україні зафіксували 11 тис. 757 інфікувань.

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 2 млн. 435 тис. 413 осіб, померли 56 тис. 446 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях.

Понад 80% померлих від COVID-19 в Україні — люди старше 60 років. 98,3% померлих від COVID-19 у віці старше 60 років — не були вакциновані, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не мають повного курсу вакцинації.

На фоні таких новин влада заявила, що роботодавців зобов’яжуть відстороняти від роботи людей, які відмовилися від щеплення проти COVID-19.

За минулу добу щепили 129 тис. 533 українців.