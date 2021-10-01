“Мрія” та корупція — ЗМІ про дорогі закупівлі пального на «Авіалініях Антонова

https://racurs.ua/ua/n160994-mriya-ta-korupciya-zmi-pro-dorogi-zakupivli-palnogo-na-avialiniyah-antonova-video.html

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Мільйонні переплати на закупівлі пального на «Авіалініях Антонова» знайшли журналісти-розслідувачі.

Одна з найбільших у світі компаній з перевезення вантажів, створена на базі легендарного літакобудувального підприємства «Антонов», втрачає великі гроші на звичайному забезпеченні своєї ж роботи.

Згідно з контрактами, які отримали журналісти «Схем» у своє розпорядження, «Антонов» закуповував пальне у щонайменше трьох компаній дорожче за аналогічні пропозиції.

Враховуючи обсяги закупівель, переплата обраховується мільйонами. Більше того, одна з цих компаній надає послуги в окупованому Росією Криму.

«Мрією», «Русланами» та іншими літаками «Антонов» транспортує вантажі по всьому світу, виконуючи комерційні замовлення. Це — державний бізнес, який генерує солідний прибуток. Розслідування «Схем» виявило, що «Авіалінії Антонова» почали систематично переплачувати за заправку своїх літаків під час міжнародних перельотів.

Державна компанія обирає для цього посередницькі хендлінгові фірми, просто відхиляючи або ігноруючи наявні дешевші пропозиції.

Наприклад, у березні заправляли «Руслан» у французькому аеропорту Шатору, за 1000 тис. за тонну пального, хоча мали пропозицію від самого аеропорту про вартість у 698 тис. дол. У січні в американському місті Бангор можна було заправитись за 611 тис. дол. за тонну, але уклали контракт за 758 тис. У липні в Орландо (США) «Руслан» заправили за 1,12 тис. за тонну, хоча була наявна пропозиція у 743 тис. дол.

Йдеться про переплати у сотні тисяч доларів. Як з’ясувалося, одна з таких фірм, з якою почастішала співпраця стратегічного державного підприємства, компанія Jetex — нині працює в окупованому Криму, де обслуговує перельоти з Сімферополя.

Тобто замість внести компанію у санкційний список, держава Україна дає заробляти їй на своєму легендарному підприємстві.

Директора «Авіаліній Антонова» Михайла Харченка страшенно розлютили запитання про ці закупівлі і співпрацю з Jetex. Він перервав інтер’ю, попросив журналістів залишити територію «Антонова», та заборонив подальші зйомки державних літаків, про які журналісти домовлялись заздалегідь.

Джерело: «Схеми», «Радіо Свобода»