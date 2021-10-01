«Мрия» и коррупция — СМИ о дорогих закупках горючего на "Авиалиниях Антонова"

https://racurs.ua/n160994-mriya-i-korrupciya-smi-o-dorogih-zakupkah-goruchego-na-avialiniyah-antonova.html

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Миллионные переплаты на закупках горючего для «Авиалиний Антонова» нашли журналисты-расследователи.

Одна из крупнейших в мире компаний по перевозке грузов, созданная на базе легендарного самолетостроительного предприятия «Антонов», теряет большие деньги на обычном обеспечении своей же работы.

Согласно контрактам, которые получили журналисты «Схем» в свое распоряжение, «Антонов» закупал топливо у не менее трех компаний дороже аналогичных предложений.

Учитывая объемы закупок, переплата исчисляется миллионами. Более того, одна из этих компаний предоставляет услуги в оккупированном Россией Крыму.

На «Мрие», «Руслане» и на других самолетах «Антонов» транспортирует грузы по всему миру, выполняя коммерческие заказы. Это — государственный бизнес, который генерирует солидный доход. Расследование «Схем» выявило, что «Авиалинии Антонова» начали систематически переплачивать за заправку своих самолетов во время международных перелетов.

Государственная компания выбирает для этого посреднические хендлинг фирмы, просто отклоняя или игнорируя имеющиеся дешевые предложения.

Например, в марте заправляли «Руслан» во французском аэропорту Шатору, за 1 тыс. долл. за тонну горючего, хотя имели предложение от самого аэропорта о стоимости в 698 тыс. долл. В январе в американском городе Бангор можно было заправиться за 611 тыс. долл. за тонну, но заключили контракт за 758 тыс. В июле в Орландо (США) «Руслан» заправили за 1,12 тыс. за тонну, хотя присутствовало предложение в 743 тыс. долл.

Речь идет о переплатах в сотни тысяч долларов. Как выяснилось, одна из таких фирм, с которой участилось сотрудничество стратегического государственного предприятия, компания Jetex — сейчас работает в оккупированном Крыму, где обслуживает перелеты из Симферополя.

То есть вместо того, чтобы внести компанию в санкционный список, государство Украина дает зарабатывать ей на своем легендарном предприятии.

Директора «Авиалиний Антонова» Михаила Харченко очень разозлили вопросы об этих закупках и сотрудничестве с Jetex. Он прервал интерью, попросил журналистов покинуть территорию «Антонова», и запретил дальнейшие съемки государственных самолетов, о которых журналисты договаривались заранее.

Источник: «Схемы», «Радио Свобода»