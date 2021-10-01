Київ повідомив про припинення "Газпромом" транзиту до Угорщини через Україну

https://racurs.ua/ua/n160998-gazprom-obrubav-tranzyt-do-ugorschyny-cherez-ukrayinu-reakciya-kyieva.html

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Російський «Газпром» з 1 жовтня 2021 року зупинив транзит природного газу через Україну в напрямку Угорщини.

Прес-служба оператора ГТС України повідомила, що заявки на транзит газу не надійшли. Однак потужності з України на вихід до Угорщини законтрактовані на весь газовий рік (з жовтня 2021 рік по 30 вересня 2022 року) в обсязі 24,6 млн куб. м на добу.

Компанія відзначає, що через те, що імпорт газу з Угорщини в Україну відбувався шляхом віртуального реверсу, можливість імпорту з Угорщини без транзиту наразі відсутня.

Голова Оператора ГТС Сергій Макогон заявив, що монополізація газових маршрутів «Газпромом» ставить питання щодо основоположних принципів функціонування газових ринків ЄС.

За його словами, Угорщина десятиліттями отримувала газ через територію України, і українська сторона жодного разу не порушувала зобов’язань.

Більш того, український маршрут — найбільш економічно вигідний, бо є найкоротшим шляхом постачання газу до Угорщини, про це свідчать обсяги торгівлі між компаніями обох країн за останні роки, — заявив Макогон. У ОГТСУ нагадали про декларацію США і Німеччини про необхідність збереження транзиту газу через Україну. У той же час «Газпром» продовжує скорочувати обсяги транзиту через ГТС України, констатували в компанії.

27 вересня угорська MVM Group і «Газпром експорт» в Будапешті підписали новий довгостроковий контракт на поставку газу в Угорщину. Новий документ розрахований на 15 років з можливістю зміни умов через 10 років. Угорщина буде отримувати по 4,5 млрд куб. м газу в рік: 3,5 млрд куб. м через Сербію (через газогон «Турецький потік» і його сухопутні продовження) і 1 млрд куб. м — через Австрію.

Міністерство закордонних справ України виступило із заявою, в якому зазначило, що Україна «здивована і розчарована» цим рішенням. Київ вважає його виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремлю і на шкоду національним інтересам України і українсько-угорським відносинам.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що «вважає серйозним порушенням нашого суверенітету та інтересів національної безпеки бажання перешкодити безпечного газопостачання нашої країни, опалення будинків угорського народу і роботі промисловості».

В Європейській комісії заявили, що проведуть перевірку на предмет того, якими можуть бути наслідки довгострокового контракту «Газпрому» на поставку газу в Угорщину.