Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вибух газу стався в багатоповерхівці. Фото: поліція Хмельниччини

Вибух газу стався в багатоповерхівці у Хмельницькому — знесло три поверхи (ФОТО)

28 жов 2025, 16:24
999

Вибух у багатоповерхівці прогримів у Хмельницькому.

У вівторок, 28 жовтня, стався вибух в багатоквартирному житловому будинку по вулиці Тернопільській. Інцидент трапився близько 15.00. Вибухом були зруйновані кілька поверхів. Інформація про наявність потерпілих уточнюється. Про це поліція Хмельницької області повідомила у Telegram.

За попередньою інформацією від Державної служби з надзвичайних ситуацій, у будинку стався вибух побутового газу.

Наразі на місці події присутні всі екстрені служби. Зокрема, там перебувають слідчо-оперативна група поліції, патрульні, експерти, кінологи.

Поліція області опублікувала фото на якому видно масштабні руйнування.

Вибух газу стався в багатоповерхівці. Фото: поліція Хмельниччини

Нагадаємо, 5 серпняв Києві 34-річний мешканець будинку через особисту неприязнь підпалив двері до квартири сусіду поверхом вище й влаштував вибух газу. Внаслідок цього постраждало троє поліцейських та сам зловмисник.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів