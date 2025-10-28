Ракурсhttps://racurs.ua/
Вибух газу стався в багатоповерхівці. Фото: поліція Хмельниччини
Вибух у багатоповерхівці прогримів у Хмельницькому.
У вівторок, 28 жовтня, стався вибух в багатоквартирному житловому будинку по вулиці Тернопільській. Інцидент трапився близько 15.00. Вибухом були зруйновані кілька поверхів. Інформація про наявність потерпілих уточнюється. Про це поліція Хмельницької області повідомила у Telegram.
За попередньою інформацією від Державної служби з надзвичайних ситуацій, у будинку стався вибух побутового газу.
Наразі на місці події присутні всі екстрені служби. Зокрема, там перебувають слідчо-оперативна група поліції, патрульні, експерти, кінологи.
Поліція області опублікувала фото на якому видно масштабні руйнування.
