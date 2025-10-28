Взрыв газа произошел в многоэтажке. Фото: полиция Хмельницкой области

https://racurs.ua/n209950-vzryv-gaza-proizoshel-v-mnogoetajke-v-hmelnickom-sneslo-tri-etaja-foto.html

Ракурс

Вибух у багатоповерхівці прогримів у Хмельницькому.

У вівторок, 28 жовтня, стався вибух в багатоквартирному житловому будинку по вулиці Тернопільській. Інцидент трапився близько 15.00. Вибухом були зруйновані кілька поверхів. Інформація про наявність потерпілих уточнюється. Про це поліція Хмельницької області повідомила у Telegram.

За попередньою інформацією від Державної служби з надзвичайних ситуацій, у будинку стався вибух побутового газу.

Наразі на місці події присутні всі екстрені служби. Зокрема, там перебувають слідчо-оперативна група поліції, патрульні, експерти, кінологи.

Поліція області опублікувала фото на якому видно масштабні руйнування.

Нагадаємо, 5 серпняв Києві 34-річний мешканець будинку через особисту неприязнь підпалив двері до квартири сусіду поверхом вище й влаштував вибух газу. Внаслідок цього постраждало троє поліцейських та сам зловмисник.