Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Хмельницком под завалами нашли тела двух человек. Фото:

В Хмельницком под завалами нашли тела двух человек

29 окт 2025, 08:25
999

Під завалами після вибуху у багатоповерхівці в Хмельницькому знайшли тіла двох людей.

Спершу з-під завалів уночі дістали тіло чоловіка, а під ранок — тіло жінки. Ще п’ятеро людей постраждали, серед них — дитина. Про це голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив у Telegram.

На жаль, маємо трагічні підтвердження. Внаслідок вибуху в будинку по вулиці Тернопільська під завалами виявлено тіла двох загиблих. О 2.24 виявлено тіло громадянки 1973 року народження, а о 5.12 виявлено тіло громадянина 1983 року народження, — зазначили в ОВА.

Зазначається, що причину вибуху в будинку досі встановлюють. Попередньо в Державній службі з надзвичайних ситуацій вважають, що стався витік газу.

Нагадаємо, 28 жовтня стався вибух у багатоквартирному житловому будинку по вулиці Тернопільській в Хмельницькому, що призвів до руйнування кількох поверхів. Внаслідок інциденту були частково зруйновані дев’ять квартир, ще 15 квартир пошкоджені.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров