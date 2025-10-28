Пятеро человек пострадали в результате взрыва в Хмельницком

Результаты взрыва в Хмельницком. Фото: ГСЧС

Вибух у багатоквартирному будинку в Хмельницькому призвів до травмування людей.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, серед них — дитина. Попередньо відомо, що під завалами може перебувати ще одна людина. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 28 жовтня поінформувала у Telegram.

Вибух частково зруйнував дев’ять квартир, ще 15 квартир пошкоджені.

На місці події працюють усі екстрені служби міста: рятувальники, медики, газова служба, волонтери українського Червоного Хреста, психологи ДСНС та правоохоронці. Також розгорнули Пункт незламності та пункт для надання психологічної допомоги.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій наголосили, що обставини та причину вибуху з’ясовують відповідні служби.

Нагадаємо, 28 жовтня стався вибух у багатоквартирному житловому будинку по вулиці Тернопільській в Хмельницькому, що призвів до руйнування кількох поверхів. Попередньо відомо, що в будинку стався вибух побутового газу.