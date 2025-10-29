Последствия взрыва в многоэтажке в Хмельницком, фото: ГСЧС

Ракурс

У Хмельницькому вчора, 28 жовтня, близько 15.00 у багатоповерхівці на вулиці Тернопільській пролунав вибух.

Роботи з розбору завалів вже завершені. Про це сьогодні, 29 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини.

Під завалами виявлено тіла двох загиблих — жінки 1973 року народження та чоловіка 1983 року народження. Постраждало п’ятеро людей, серед них — дитина, — розповіли у відомстві.

Поліція Хмельниччини сьогодні вранці повідомила, що тіла загиблих були виявлені під час розбору завалів орієнтовно на рівні четвертого поверху.

Попередньо за результатами огляду місця події слідів залишків вибухових пристроїв не виявлено. Про це сьогодні ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

В рамках кримінального провадження призначено низку спеціалізованих експертиз, зокрема пожежно-технічну з метою визначення місця та причин вибуху, можливого накопичення речовин, які спричинили вибух та чи був це вибух саме природного газу, — зазначив він.

Тривають слідчі дії, за результатами яких будуть встановлені всі обставини.

За фактом загибелі людей та руйнування житлового будинку внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.