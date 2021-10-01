Восьмиповерхівка обвалилася в Індії після зливи

https://racurs.ua/ua/n161037-vosmypoverhivka-obvalylasya-v-indiyi-pislya-zlyvy-video.html

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Восьмиповерховий житловий будинок рухнув в Індії після сильних злив, які спричинили зсуви ґрунту. Інцидент стався 30 вересня в місті Шимла на півночі країни. Момент обвалу будівлі потрапив на відео, яке демонструє падіння будинку з пагорба, залишаючи за собою хмару пилу.

Як повідомляють ЗМІ Індії, мешканці будинку були заздалегідь евакуйовані, ніхто не постраждав.

За словами директора Державного управління з ліквідації наслідків стихійних лих штату Хімачал-Прадеш Судеша Кумара Мохти, будівля в Року-чоук в Шимлу обвалилася у четвер внаслідок зсуву, який відбувся після нещодавніх дощів, пише The Watchers.

Під час падіння будинок зачепив дві двоповерхових будівлі, розташовані поруч, зруйнувавши їх. В зоні небезпеки також перебувають сусідні будівлі, серед яких готель.

Джерело: The Watchers.