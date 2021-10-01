Паперові лікарняні видаватимуть в окремих випадках. Фото: slovoidilo.ua

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Паперові лікарняні в Україні все ж видаватимуть, попри те, що з 1 жовтня країна перейшла на е-лікарняні.

Паперові листки непрацездатності видаватимуть в окремих випадках до 1 лютого 2022 року. Такий документ видаватимуть, якщо лікарняний, який видали в паперовій формі до 1 жовтня 2021 року, потрібно продовжити чи закрити. Про це 1 жовтня повідомлялося на брифінгу Міністерства охорони здоров’я.

Також паперовий лікарняний можна отримати, якщо спливло 7 днів, протягом якого лікар може внести зміни до медичного висновку в електронній системі. У такому випадку рішення про видачу лікарняного ухвалює лікарсько-консультативна комісія або головний лікар закладу.

Крім того, його видаватимуть у зв’язку з усиновленням дитини протягом двох місяців з дати народження. Документ видається на підставі рішення суду про усиновлення та свідоцтва про народження.

Також паперовий листок непрацездатності можна отримати, якщо виникнуть технічні проблеми і дані з електронної системи охорони здоров’я до Пенсійного фонду не вдасться передати протягом тижня.

На брифінгу додали, що пацієнтам не потрібно друкувати е-лікарняний та надавати роботодавцю будь-які паперові підтвердження хвороби.

У МОЗ наголосили, що людина повинна сама повідомити свого роботодавця про відкриття е-лікарняного. Це можна зробити будь-яким зручним способом, наприклад, телефоном. Роботодавець натомість зможе отримати всю необхідну інформацію про електронний лікарняний у своєму Електронному кабінеті страхувальника на порталі Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, з 1 жовтня українцям вже не потрібно після одужання знову йти до лікаря та стояти в черзі, щоб отримати лікарняний. З сьогоднішнього дня в Україні видаватимуть лише електронні лікарняні — відповідні дані лікарі вноситимуть до електронної системи. Якщо хвороба протікатиме згідно з планом лікування, лікарняний закриватиметься автоматично.