Коронавірус викликає параліч у дітей, МОЗ закликали розпочати вакцинацію

Коронавірус у дітей. Фото: dytpsyholog.com

https://racurs.ua/ua/n161035-koronavirus-vyklykaie-paralich-u-ditey-moz-zaklykaly-rozpochaty-vakcynaciu.html

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Коронавірус вражає не лише дорослих, й дітей та підлітків. Експерт національної технічної групи з питань імунопрофілактики Ірина Колесникова заявила про згубні наслідки COVID-19 для дитячого організму.

За її словами, в Україні зареєстровано випадку паралічу в дітей віком до 15 років, які за два місяці до того безсимптомно перенесли COVID-19. Про це Колесникова повідомила в ефірі телеканалу «Дом».

Експерт зазначила, що такі випадки зареєстрували ще навесні, а паралізовані діти й досі не відновлюються. Медичні документи про це група з питань імунопрофілактики подала до ВООЗ.

Спеціалісти порадили МОЗ вакцинувати від коронавірусу препаратом Pfizer-BioNTech дітей від 12 років, які не мають важкої супутньої патології.

Пропозиція обґрунтована тенденцією до підвищення рівня захворюваності на COVID-19 та важких ускладнень саме серед дітей, пояснила експерт.

Нагадаємо, вакцинація підлітків з 12 років в Україні буде можливою тільки після того, як щеплення проти коронавірусу зроблять 50−70% дорослого населення.