В Україні розслідують можливу підробку COVID-сертифікатів, фото: DIP

https://racurs.ua/ua/n161034-pidrobka-covid-sertyfikativ-moz-vymagaie-vidstoronyty-kerivnykiv-15-medzakladiv.html

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Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) звернулося до власників 15 медзакладів, де, можливо, підробляли медичні дані.

У відповідних листах-поданнях відомство вимагає відсторонити їхніх керівників на час проведення відповідного розслідування. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Якщо слідство виявить, що головний лікар закладу буде непричетним до махінацій, його відновлять на посаді, — зазначають у МОЗ.

У відомстві наголошують, що в разі повторного порушення ініціюватимуть анулювання ліцензії закладу охорони здоров’я та розривання контракту між закладом та Національною службою здоров’я. В такому разі територіальна громада фінансуватиме заклад охорони здоров’я самостійно.

Зазначається, що з початку року було відкрито понад 350 кримінальних проваджень за фактом підробки документів, що посвідчують вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19.

22 вересня уряд схвалив законопроект, який встановлює кримінальну відповідальність за підроблення документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень. Цей документ спрямовано до Верховної Ради.