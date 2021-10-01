Тест на COVID нового покоління створили у США

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Ракурс

Надшвидкий тест на COVID-19 нового покоління розробили вчені Північно-Західного університету у США. Новий метод дозволяє побачити результат за п’ять або менше хвилин.

Про це повідомляє прес-служба університету.

Новий метод виявлення COVID-19 на основі антигену, розроблений в лабораторії Північно-Західного університету, продемонстрував 100% точність сліпого тесту за п’ять або менше хвилин від мазка до сигналу, — вказано у повідомленні.

«Золотим стандартом» тестування є ПЛР-тест, який вимагає наявності лабораторних умов і значного часу. Водночас новий експрес-тест дозволить виявляти інфікованих людей в перші дні після зараження. Це важливо для уповільнення поширення коронавірусної хвороби у школах і лікарнях.

Експрес-тест мазка має наномеханічну платформу для виявлення декількох поверхневих білків коронавірусу. Чутливість платформи дозволяє виявляти різні варіанти SARS-CoV-2.

Також вчені університету розробляють ще один тест, який діятиме за принципом роботи алкотестера і дозволить виявити коронавірус при швидкому видиху.