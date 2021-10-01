Bentley Кріштіану Роналду сім годин чекав бензину на АЗС. Фото: The Sun

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Ракурс

Автомобіль Кріштіану Роналду залишився без бензину через сім годин очікування на автозаправній станції у Великій Британії.

Дорогий Bentley Flying Spur, недавно куплений португальським футболістом, помітили на одній з автозаправних станцій Shell в графстві Чешир. «Бентлі» з водієм за кермом під’їхав до АЗС о 14.00, а покинув територію заправки тільки о 21.00. Заправити машину так і не вдалося, як й іншим водіям. У Великій Британії спостерігається дефіцит пального. Про це повідомляє таблоїд The Sun.

Зазначається, що разом з «Бентлі» на автозаправці очікував і сріблястий Range Rover, на якому зазвичай їздить особиста охорона футболіста. Кріштіану Роналду на АЗС не бачили, ймовірно, він з сім'єю зупинився в особняку неподалік заправки. Пізніше Range Rover поїхав, а Bentley прочекав на порожній заправці під дощем сім годин в очікуванні бензовозу, який так і не приїхав.

Нагадаємо, у Великій Британії спостерігається криза пального. Самого ж бензину та дизпалива вистачає, але його не встигають розвозити на АЗС. Причина в тому, що через вихід країни з Євросоюзу та пандемії коронавірусу багато іноземців, які працювали водіями бензовозів, покинули Британію.

Це призвело до спустошення заправок, паніки та гігантських черг. Влада навіть мобілізувала військових на тлі нестачі водіїв бензовозів. Також британський уряд погодився запросити за тимчасовими візами п’ять тисяч водіїв з Європи, які до виходу Британії з ЄС становили істотну частку в сегменті вантажних перевезень країни.

Джерело: The Sun