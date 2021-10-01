Китай та КНДР звинуватили Канаду в порушенні прав корінних народів. Фото: zzabugor.ru

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Китай спільно з Білоруссю, Болівією, Бурунді, КНДР і Венесуелою закликає Канаду розслідувати геноцид корінних народів.

Про це заявив посланник представництва Китаю в Женеві Цзян Дуань, виступаючи на сесії ради ООН з прав людини.

Він сказав, що в XIX і початку XX століття Канада проводила політику примусової асиміляції корінного населення.

За словами Цзян Дуаня, 150 тис. дітей були насильно вилучили з сімей представників корінних народів та відправили в школи-інтернати.

Ці діти жили у важких умовах та страждали від недоїдання, багато з них стали жертвами примусової праці, жорстокого поводження і насильства. Деякі навіть стали жертвами медичних експериментів. Щонайменше 4 тис. дітей померли в школах-інтернатах неприродною смертю, — сказав представник Китаю.



У заяві стверджується, що влада Канади приховує інформацію про переслідування корінних народів. Цзян Дуань закликав «розслідувати порушення, покарати винних і виплатити компенсації постраждалим».

Нагадаємо, КНДР, яка приєдналася до заяви про порушення прав людини, днями здійснила новий запуск гіперзвукової балістичної ракети, здатної нести ядерні боєголовки. Запуск був здійснений зі східного узбережжя КНДР в напрямку моря.