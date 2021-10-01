Китай и КНДР обвинили Канаду в нарушении прав коренных народов. Фото: zzabugor.ru

https://racurs.ua/n161031-kitay-i-kndr-obvinili-kanadu-v-narushenii-prav-korennyh-narodov.html

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Китай совместно с Беларусью, Боливией, Бурунди, КНДР и Венесуэлой призывает Канаду расследовать геноцид коренных народов.

Об этом заявил посланник представительства Китая в Женеве Цзян Дуань, выступая на сессии совета ООН по правам человека.

Он сказал, что в XIX и начале XX века Канада проводила политику принудительной ассимиляции коренного населения.

По словам Цзян Дуаня, 150 тыс. детей были насильственно изъяты из семей представителей коренных народов и отправлены в школы-интернаты.

Эти дети жили в тяжелых условиях и страдали от недоедания, многие из них стали жертвами принудительного труда, жестокого обращения и насилия. Некоторые даже стали жертвами медицинских экспериментов. По меньшей мере 4 тыс. детей умерли в школах-интернатах неестественной смертью, — сказал представитель Китая.



В заявлении утверждается, что власти Канады скрывают информацию о преследовании коренных народов. Цзян Дуань призвал «расследовать нарушения, наказать виновных и выплатить компенсации пострадавшим».

Напомним, КНДР, которая присоединилась к заявлению о нарушениях прав человека, на днях осуществила новый запуск гиперзвуковой баллистической ракеты, способной нести ядерные боеголовки. Запуск был осуществлен с восточного побережья КНДР в направлении моря.