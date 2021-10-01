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Ракурс
На Херсонщине предотвратили заказное убийство, фото: СБУ

Конкурент заказал убийство фермера — киллер сдался СБУ (ВИДЕО)

1 окт 2021, 15:41
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На Херсонщине правоохранители предотвратили совершение умышленного убийства местного фермера.

Заказчиком, по данным следствия, оказался другой местный фермер, который таким образом пытался избавиться от конкурента. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что вознаграждение за убийство фермера должно было составить 40 тыс. долл. США.

Впрочем исполнитель заказного убийства, осознавая общественную опасность преступного умысла заказчика, сообщил об этом СБУ, — отмечают в спецслужбе.

Организатора задержали во время передачи последнего транша «вознаграждения».

В настоящее время злоумышленнику готовится сообщение о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 6, п. 11 и п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование.


Напомним, в середине июле 2020 года правоохранители инсценировали заказное убийство заместителя мэра Черкасс.

Источник: Ракурс


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