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На Херсонщине предотвратили заказное убийство, фото: СБУ
Конкурент заказал убийство фермера — киллер сдался СБУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n161030-konkurent-zakazal-ubiystvo-fermera-killer-sdalsya-sbu-video.htmlРакурс
На Херсонщине правоохранители предотвратили совершение умышленного убийства местного фермера.
Заказчиком, по данным следствия, оказался другой местный фермер, который таким образом пытался избавиться от конкурента. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что вознаграждение за убийство фермера должно было составить 40 тыс. долл. США.
Впрочем исполнитель заказного убийства, осознавая общественную опасность преступного умысла заказчика, сообщил об этом СБУ, — отмечают в спецслужбе.
Организатора задержали во время передачи последнего транша «вознаграждения».
В настоящее время злоумышленнику готовится сообщение о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 6, п. 11 и п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в середине июле 2020 года правоохранители инсценировали заказное убийство заместителя мэра Черкасс.
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