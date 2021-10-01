Джеймс Бонд спас одну из крупнейших сетей кинотеатров

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Ракурс

Выход нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die) спровоцировал рост акций второй по величине сети кинотеатров в мире Cineworld.

Bloomberg считает, что новый фильм саги о Бонде фактически спас сеть.

Мировая премьера картины «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли состоялась 28 сентября. Шпионский боевик спас компанию: акции выросли в связи с ожиданием больших кассовых сборов от фильма. Ее ждет самый высокий прирост за месяц с февраля 2021 года, указывает агентство.

По словам старшего аналитика в компании Hargreaves Lansdown Сюзанны Стритер, один фильм о Бонде не вернет компанию к допандемийного уровня, однако будущие премьеры нескольких блокбастеров могут этому поспособствовать.

Выход фильма «Не время умирать» запланировали на апрель 2020 года. С того момента он откладывался несколько раз. Его отсрочка вместе с переносом премьер других фильмов-блокбастеров поставила под сомнение способность киноиндустрии пережить пандемию.

Однако все изменилось после выхода фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец», который собрал рекордные 94,7 млн долл. в кинотеатрах США и Канады за четыре выходных дня.

В 2020 году из-за пандемии Cineworld приостановила работу сотен кинотеатров в США и Великобритании. Акции компании упали на 60%. Сейчас рыночная капитализация Cineworld составляет 1,1 млрд фунтов, что намного ниже пикового уровня в 4,4 млрд фунтов в 2018 году.

Напомним, что 28 сентября на премьеру нового фильма о Бонде пришли принцы Чарльза и Уильяма с супругами. Она состоялась в величественном лондонском Альберт-холле. «Не время умирать» — 25 фильм бондианы.

Источник: Bloomberg