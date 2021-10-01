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Ракурс
Древний город раскопали археологи на юге Турции

Древний город раскопали археологи на юге Турции (ФОТО)

1 окт 2021, 15:19
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Древний город Диокайсарея раскопали археологи возле поселка Узунджабурч в провинции Мерсин на юге Турции. На территории археологического памятника расположены остатки населенного пункта эпохи эллинизма.

Раскопки и реставрационные работы продолжаются в театре, святилище, алтаре, храме и части башни древнего города, — сообщил преподаватель кафедры археологии университета Мерсина профессор Умит Айдиноглу, который руководит раскопками.

По его словам, Узунджабурч был административным и религиозным центром региона в период после смерти Александра Македонского до 30 года до н. е. Большинство сооружений города находятся под землей, однако они хорошо сохранились, пишет Anadolu.

Стародавнє місто розкопали археологи на півдні Туреччини / Anadolu

Стародавнє місто розкопали археологи на півдні Туреччини / Anadolu

Стародавнє місто розкопали археологи на півдні Туреччини / Anadolu

Стародавнє місто розкопали археологи на півдні Туреччини / Anadolu

Стародавнє місто розкопали археологи на півдні Туреччини / Anadolu

В раскопках участвуют 50 археологов. Работы финансирует Министерство культуры и туризма Турции.

Известно, что древний город в эпоху эллинизма был столицей провинции и главным религиозным центром.


Археологи надеются, что новые находки привлекут туристов в регион.

Источник: Anadolu

Источник: Ракурс


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