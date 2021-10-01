Древний город раскопали археологи на юге Турции

https://racurs.ua/n161028-drevniy-gorod-raskopali-arheologi-na-uge-turcii-foto.html

Ракурс

Древний город Диокайсарея раскопали археологи возле поселка Узунджабурч в провинции Мерсин на юге Турции. На территории археологического памятника расположены остатки населенного пункта эпохи эллинизма.

Раскопки и реставрационные работы продолжаются в театре, святилище, алтаре, храме и части башни древнего города, — сообщил преподаватель кафедры археологии университета Мерсина профессор Умит Айдиноглу, который руководит раскопками.

По его словам, Узунджабурч был административным и религиозным центром региона в период после смерти Александра Македонского до 30 года до н. е. Большинство сооружений города находятся под землей, однако они хорошо сохранились, пишет Anadolu.

В раскопках участвуют 50 археологов. Работы финансирует Министерство культуры и туризма Турции.

Известно, что древний город в эпоху эллинизма был столицей провинции и главным религиозным центром.

Археологи надеются, что новые находки привлекут туристов в регион.

Источник: Anadolu