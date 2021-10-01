От чего зависит риск смерти от инсульта, рассказали ученые. Фото: blitz.if.ua

https://racurs.ua/n161027-ot-chego-zavisit-risk-smerti-ot-insulta-rasskazali-uchenye.html

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Инсульт — достаточно распространенное заболевание, которое каждый год возникает у 16 млн человек во всем мире. Медики сравнили количество инсультов между жителями поселений, расположенных выше 2 тыс. 500 метров над уровнем моря и ниже этой отметки.

Ученые из Великобритании, Испании, США и Эквадора проанализировали заболеваемость и смертность от инсульта у жителей разных регионов Эквадора. Работа экспертов опубликована в Frontiers in Physiology.

Данные о заболеваемости и смертности от инсульта получили из национальной медицинской базы в период с 2001 года по 2017 год.

Врачи обнаружили, что у людей, которые проживают на большой высоте над уровнем моря, ниже смертность от инсульта, чем у людей, проживающих на более низкой высоте над уровнем моря (относительный риск 0,91 для мужчин и 0,83 для женщин).

Кроме того, их реже госпитализируют с инсультом, также такое нарушение развивается у них в гораздо более зрелом возрасте.

Исследователи считают, что жители гор адаптировались к хронической нехватке кислорода, поэтому их сосуды быстрее восстанавливаются после инсульта.

Напомним, инсулин стал более доступным для больных диабетом в Украине. С 1 октября программа обеспечения инсулинами перешла в администрирование Национальной службы здоровья Украины и вошла в перечень «Доступных лекарств».

Источник: Frontiers in Physiology