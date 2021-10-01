«Руку ФБР» увидел Лукашенко в убийстве сотрудника КГБ компьютерщиком из Минска

Александр Лукашенко, фото: Politeka.net

https://racurs.ua/n161026-ruku-fbr-uvidel-lukashenko-v-ubiystve-sotrudnika-kgb-komputerschikom-iz-minska.html

Ракурс

Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что спецслужбы США, прежде всего ФБР, якобы имели прямые контакты с «террористическими ячейками», которые, по его словам, готовили теракты в Беларуси.

Об этом сообщил провластный белорусский Telegram-канал «Пул первого».

По словам Лукашенко, в Беларуси якобы раскрыли экстремистскую сеть «Рабочы рух», с которой был связан 31-летний житель Минска Андрей Зельцер, работник американской IT-компании, который недавно застрелил сотрудника КГБ, ворвавшегося в его квартиру.

Какое отношение этот айтишник, который имеет зарплату в месяц в 10 раз больше, чем средняя зарплата рабочих, какое он имеет отношение к этим рабочим? Да никакого. Это обычные «игиловские» ячейки европейского разлива на территории Беларуси, — заявил Лукашенко.

Также Лукашенко пообещал привлечь к ответственности всех, кто очерняет память погибшего КГБиста.