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Ракурс
Парковщиков в Киеве будут охранять муниципалы – их бьют водители. Фото: ФБ

Парковщиков в Киеве будут охранять муниципалы — их бьют водители (ФОТО)

1 окт 2021, 14:45
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В Киеве жестоко избили инспектора по парковке. Инцидент произошел вечером 30 сентября возле метро «Печерская» на улице Генерала Алмазова.

Инспектор во время службы получил удары по лицу, ему сломали нос. О нападении сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Отмечается, что водитель автомобиля Skoda Oktavia припарковался во втором ряду, остановив движение транспорта, который был позади. Инспектор начал составлять протокол, а водитель напал на него.

Усов уточнил, что «инспекторов по парковке пугают и атакуют почти каждый день», но они продолжат наводить порядок в городе.

Правоохранителей призываем как можно скорее расследовать нападение. Отныне в горячих точках, где наблюдается парковочная анархия, рядом с инспекторами будет муниципальная охрана, — сказал чиновник.


Источник: Ракурс


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