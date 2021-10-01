Террористы ЛНР и ДНР демонтируют таможенные посты на «границе»

https://racurs.ua/n161024-terroristy-lnr-i-dnr-demontiruut-tamojennye-posty-na-granice.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается и продолжает забирать жизни украинских воинов. Между тем, в пятницу, 1 октября, стартовал демонтаж так называемого «таможенного поста» «Дебальцево» на границе между оккупированными территориями, которые контролируют террористы созданных Россией группировок ЛНР и ДНР.

Об этом сообщают подконтрольные Кремлю СМИ сепаратистов.

Мероприятие проходит в рамках реализации Договора о создании единой таможенной территории и развития экономической интеграции между «ДНР» и «ЛНР», который вступил в силу накануне, — говорится в сообщении.

Соответственно, с территории «таможенного поста» снимут шлагбаумы и ограничительные знаки. Так называемый «договор» предусматривает введение для оккупированных районов Донецкой и Луганской областей общего таможенного тарифа, единого порядка регулирования «внешнеполитической» деятельности, единой методологии статистики внешней и взаимной торговли, унификацию «законодательства» в сфере таможенного регулирования.

Кроме этого, террористы ДНР и ЛНР планируют ликвидировать и другие подобные посты между группировками — «Снежное», «Никишино» и «756-й км трассы М-03».

Напомним, беженцев из террористической ДНР в российском сериале показали ворами, которые обокрали россиян, оказывавших им помощь. Фрагмент сериала, вышедшего на российском канале ТНТ, обнародовал представитель Украины в Трехсторонннй контактной группе Денис Казанский. Свое воровство «жители ДНР» оправдывали тем, что пострадали за «русский мир» и Россия им теперь обязана.