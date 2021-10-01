Терористи ЛНР і ДНР демонтують митні пости на “кордоні”

https://racurs.ua/ua/n161024-terorysty-lnr-i-dnr-demontuut-mytni-posty-na-kordoni.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває й продовжує забирати життя українських воїнів. Тим часом, у п’ятницю, 1 жовтня, стартував демонтаж так званого «митного поста» «Дебальцеве» на межі між окупованими територіями, які контролюють терористи створених Росією угруповань ЛНР і ДНР.

Про це повідомляють підконтрольні Кремлю ЗМІ сепаратистів.

Захід відбувається в рамках реалізації Договору про створення єдиної митної території і розвитку економічної інтеграції між «ДНР» і «ЛНР», який набув чинності напередодні, — йдеться в повідомленні.

Відповідно, з території «митного поста» знімуть шлагбауми та обмежувальні знаки. Так званий «договір» передбачає запровадження для окупованих районів Донецької і Луганської областей спільного митного тарифу, єдиного порядку регулювання «зовнішньополітичної» діяльності, єдиної методології статистики зовнішньої і взаємної торгівлі, уніфікування «законодавства» у сфері митного регулювання.

Окрім цього, терористи ДНР і ЛНР планують ліквідувати й інші подібні пости між угрупованнями — «Сніжне», «Нікішине» і «756-й км траси М-03».

Нагадаємо, біженців з терористичної ДНР в російському серіалі показали злодіями, котрі обікрали росіян, які надавали їм допомогу. Фрагмент серіалу, що вийшов на російському каналі ТНТ, оприлюднив представник України в Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Своє злодійство «мешканці ДНР» виправдовують тим, що постраждали за «русскій мір» і Росія їм тепер зобов’язана.