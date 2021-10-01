Нардепи від «Слуги народу» не брали відряджень для поїздки в Трускавець. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n161023-nardepy-vid-slugy-narodu-ne-braly-vidryadjen-dlya-poyizdky-v-truskavec.html

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«Слуга народу» в Трускавці зібралася на виїзне засідання. Народні обранці вирішили не оформлювати цю поїздку як офіційне відрядження.

Про це «слуга» Ірина Верещук розповіла біля входу в готель Mirotel, відповідаючи на запитання журналістів.

Ні, не оформлювали відрядження. Нам не говорили про це, по-перше, а по-друге, зараз у нас, як ви знаєте, п’ятниця, тобто у нас виїзна робота з виборцями, — прокоментувала вона.

Програма виїзного засідання фракції у Трускавці передбачає нагородження «найкращих депутатів», сесії з силовиками та радником голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Очікується, що з нардепами зустрінуться глава держави Володимир Зеленський і представники «силового» блоку — на збори монобільшості планували запросити генпрокурора Ірину Венедіктову, голову Служби безпеки України Івана Баканова та представників Кабміну. Голову Верховної Ради Разумкова не запросили, йому світить відставка.

Це друга подібна виїзна сесія, вперше «слуги народу» збиралися в Трускавці невдовзі після виборів Ради у 2019 році, де для них влаштували «школу депутата».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нардепи «Слуги народу» прибувають до Трускавця. Тут 1−2 жовтня відбудеться виїзне засідання фракції СН і велике зібрання за участю президента у готелі Rixos Prykarpattya.