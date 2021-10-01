Нардепы от «Слуги народа» не брали командировок для поездки в Трускавец. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n161023-nardepy-ot-slugi-naroda-ne-brali-komandirovok-dlya-poezdki-v-truskavec.html

Ракурс

«Слуга народа» в Трускавце собралась на выездное заседание. Народные избранники решили не оформлять эту поездку как официальную командировку.

Об этом «слуга» Ирина Верещук рассказала у входа в отель Mirotel, отвечая на вопросы журналистов.

Нет, не оформляли командировку. Нам не говорили об этом, во-первых, а во-вторых, сейчас у нас, как вы знаете, пятница, то есть у нас выездная работа с избирателями, — прокомментировала она.

Программа выездного заседания фракции в Трускавце предусматривает награждение «лучших депутатов», сессии с силовиками и советником председателя Офиса президента Андрея Ермака.

Ожидается, что с нардепами встретятся глава государства Владимир Зеленский и представители «силового» блока — на сборы монобольшинства планировали пригласить генпрокурора Ирину Венедиктову, председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова и представителей Кабмина. Председателя Верховной Рады Разумкова не пригласили, ему светит отставка.

Это вторая подобная выездная сессия, впервые «слуги народа» собирались в Трускавце вскоре после выборов Рады в 2019 году, где для них устроили «школу депутата».

Напомним, ранее мы сообщали, что нардепы «Слуги народа» прибывают в Трускавец. Здесь 1−2 октября состоится выездное заседание фракции СН и большое собрание с участием президента в отеле Rixos Prykarpattya.