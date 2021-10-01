Об амнистии на Донбассе заговорили в правительствеhttps://racurs.ua/n161022-ob-amnistii-v-donbasse-zagovorili-v-pravitelstve.htmlРакурс
Кабмин работает над законопроектом об амнистии на Донбассе и признании определенных документов, выданных на временно оккупированных территориях.
Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил об этом во время выступления на «Х ежегодном судебном форуме», сообщает агентство «РБК-Украина».
По его словам, в этом законопроекте будет подробно озвучиваться, как проводить амнистию и конвалидацию определенных документов.
Такой правовой доктрины как конвалидация до этого в Украине не было, — отметил Резников.
Конвалидация — это процедура признания определенных документов, выданных на оккупированных территориях, таких как свидетельства о рождении, смерти, заключение и расторжение брака.
Ранее на рассмотрение Венецианской комиссии подали рамочный законопроект о переходном периоде для Донбасса, призванный задать тон и направления для дальнейшего пакета законодательных актов о переходном периоде. Этот законопроект комиссия должна рассмотреть 15 октября.
Не дожидаясь принятия законопроекта о переходном периоде, мы уже работаем над законопроектом о процедурах. Это более детальный, более глубокий закон, — отметил Резников.
Источник: «РБК-Украина»