Правительство работает над законом об амнистии на Донбассе, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n161022-ob-amnistii-v-donbasse-zagovorili-v-pravitelstve.html

Ракурс

Кабмин работает над законопроектом об амнистии на Донбассе и признании определенных документов, выданных на временно оккупированных территориях.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил об этом во время выступления на «Х ежегодном судебном форуме», сообщает агентство «РБК-Украина».

По его словам, в этом законопроекте будет подробно озвучиваться, как проводить амнистию и конвалидацию определенных документов.

Такой правовой доктрины как конвалидация до этого в Украине не было, — отметил Резников.

Конвалидация — это процедура признания определенных документов, выданных на оккупированных территориях, таких как свидетельства о рождении, смерти, заключение и расторжение брака.

Ранее на рассмотрение Венецианской комиссии подали рамочный законопроект о переходном периоде для Донбасса, призванный задать тон и направления для дальнейшего пакета законодательных актов о переходном периоде. Этот законопроект комиссия должна рассмотреть 15 октября.

Не дожидаясь принятия законопроекта о переходном периоде, мы уже работаем над законопроектом о процедурах. Это более детальный, более глубокий закон, — отметил Резников.

Источник: «РБК-Украина»