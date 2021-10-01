Футбольные фанаты потроллили движение в поддержку BLM в Польше, скриншот видео

https://racurs.ua/n161020-futbolnye-fanaty-potrollili-dvijenie-v-podderjku-blm-v-polshe-foto.html

Ракурс

Акцию Black Lives Matter, которую традиционно провели футболисты английского «Лестера» перед матчем Лиги Европы, использовали в свою пользу болельщики «Легии».

Матч состоялся 30 сентября в Варшаве. «Легия» выиграла 1:0.

Фанаты польского клуба знали, что игроки «Лестера» встанут на колено и использовали это как часть своего болельщицкого перформанса. Они написали на огромном баннере на английском: «Склони колено перед Его Величеством».

Имелась в виду именно «Легия», в цвета которой разрисовали баннер. Так и произошло — перед стартовым свистком гости склонили колени на несколько секунд, но получилось, что они сделали это в знак солидарности с BLM, и перед баннером «Легии».

В 2020 году Союз европейских футбольных ассоциаций призвал болельщиков проявлять уважение к акции в поддержку движения Black Lives Matter на матчах чемпионата Европы. В организации заявили, что «любой игрок, который призывает к равенству между людьми, преклонив колено, имеет право сделать это».

Акция, в рамках которой футболисты по всему миру склоняют колено, связана с движением против расизма Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.

Популярность движения Black Lives Matter (в переводе — Жизнь черных важна) начала резко расти во время протестов после смерти Флойда в 2020 году.