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Эскалаторы метро Киева останавливались 580 раз - названа причина
Эскалаторы метро Киева останавливались 580 раз — названа причина (ФОТО)https://racurs.ua/n161021-eskalatory-metro-kieva-ostanavlivalis-580-raz-nazvana-prichina-foto.htmlРакурс
Эскалаторы метро Киева останавливались 580 раз на протяжении сентября 2021 года. В Киевском метрополитене сообщили, что послужило причиной столь частых остановок работы подвижных дорожек.
183 раза эскалаторы останавливались из-за попадания посторонних предметов: в частности, женских каблуков, поясов, шнурков, шарфов и бананов, — сообщает 1 октября пресс-служба подземки в Фейсбук.
В 60-ти случаях пассажиры воспользовались ручкой «Стоп» без надобности.
Еще 257 раз остановки осуществляли работники с целью предотвращения травмирования пассажиров.
С наступлением холодов просим пассажиров придерживать полы длинной одежды, поскольку они являются наиболее частой причиной остановки в осенне-зимний период, — отметили представители столичного метрополитена.
Также пассажирам напомнили о других правилах пользования эскалатором:
не ступать за ограничительную линию;
держаться за поручень;
не сидеть на ступеньках;
не бегать;
держать детей за руку.
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