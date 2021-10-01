Эскалаторы метро Киева останавливались 580 раз - названа причина

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Эскалаторы метро Киева останавливались 580 раз на протяжении сентября 2021 года. В Киевском метрополитене сообщили, что послужило причиной столь частых остановок работы подвижных дорожек.

183 раза эскалаторы останавливались из-за попадания посторонних предметов: в частности, женских каблуков, поясов, шнурков, шарфов и бананов, — сообщает 1 октября пресс-служба подземки в Фейсбук.

В 60-ти случаях пассажиры воспользовались ручкой «Стоп» без надобности.

Еще 257 раз остановки осуществляли работники с целью предотвращения травмирования пассажиров.

С наступлением холодов просим пассажиров придерживать полы длинной одежды, поскольку они являются наиболее частой причиной остановки в осенне-зимний период, — отметили представители столичного метрополитена.

Также пассажирам напомнили о других правилах пользования эскалатором: