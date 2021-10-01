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Ескалатори метро Києва зупинялися 580 разів — названо дивну причину

Ескалатори метро Києва зупинялися 580 разів — названо дивну причину (ФОТО)

1 жов 2021, 14:10
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Ескалатори метро Києва зупинялися 580 разів впродовж вересня 2021 року. У Київському метрополітені повідомили, що стало причиною таких частих зупинок роботи рухомих доріжок.

183 рази ескалатори зупинялися через потрапляння сторонніх предметів: зокрема, жіночих підборів, пасків, шнурків, шарфів та бананів, — повідомляє 1 жовтня прес-служба підземки у Фейсбук.

У 60 випадках пасажири скористалися ручкою «Стоп» без потреби.

Ще 257 разів зупинки здійснювали працівники, щоб запобігти травмуванню пасажирів.

Із настанням холодів просимо пасажирів притримувати поли довгого одягу, оскільки вони є найчастішою причиною зупинки у осінньо-зимовий період, — наголосили представники столичного метрополітену.

Також пасажирам нагадали про інші правила користування ескалатором:

  • не заступати за обмежувальну лінію;

  • триматися за поручень;

  • не сидіти на східцях;

  • не бігати;


  • тримати дітей за руку.

Джерело: Ракурс


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