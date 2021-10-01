Ракурсhttps://racurs.ua/
Ескалатори метро Києва зупинялися 580 разів — названо дивну причину
Ескалатори метро Києва зупинялися 580 разів — названо дивну причину (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n161021-eskalatory-metro-kyieva-zupynyalysya-580-raziv-nazvano-dyvnu-prychynu-foto.htmlРакурс
Ескалатори метро Києва зупинялися 580 разів впродовж вересня 2021 року. У Київському метрополітені повідомили, що стало причиною таких частих зупинок роботи рухомих доріжок.
183 рази ескалатори зупинялися через потрапляння сторонніх предметів: зокрема, жіночих підборів, пасків, шнурків, шарфів та бананів, — повідомляє 1 жовтня прес-служба підземки у Фейсбук.
У 60 випадках пасажири скористалися ручкою «Стоп» без потреби.
Ще 257 разів зупинки здійснювали працівники, щоб запобігти травмуванню пасажирів.
Із настанням холодів просимо пасажирів притримувати поли довгого одягу, оскільки вони є найчастішою причиною зупинки у осінньо-зимовий період, — наголосили представники столичного метрополітену.
Також пасажирам нагадали про інші правила користування ескалатором:
не заступати за обмежувальну лінію;
триматися за поручень;
не сидіти на східцях;
не бігати;
тримати дітей за руку.
.