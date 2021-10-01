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Ракурс
Два новых вида динозавров получили забавные названия. Фото: phys.org

Два новых вида динозавров получили забавные названия

1 окт 2021, 14:04
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Динозавры продолжают интересовать ученых. В Великобритании эксперты несколько лет изучали окаменелые кости животных и недавно заявили об открытии новых видов.

Останки динозавров были замечены палеонтологами-любителями, а затем с ними работали ученые. О своих выводах специалисты рассказали в статье для журнала Scientific Reports.

Возраст находки составляет порядка 125 млн лет. По оценкам исследователей, оба вида достигали порядка 9 м в длину и обладали огромным черепом.

Анализ показал, что спинозавриды могли возникнуть в Европе, а затем распространиться в Азию, Африку и Южную Америку.

Первый вид динозавров назвали Ceratosuchops inferodios, что в переводе значит «адская цапля с крокодильей мордой».

Второй вид тоже получил красноречивое имя — Riparovenator milnerae, «охотник на берегу реки Милнера». Его назвали в честь недавно скончавшегося британского палеонтолога Анджелы Милнер.


Напомним, научное открытие ученых свидетельствует об открытии нового вида динозавров. Останки животного необычны тем, что у него есть защитные шипы, которые срослись со скелетом. По словам исследователей, это является беспрецедентным явлением в животном мире.

Источник: Scientific Reports

Источник: Ракурс


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