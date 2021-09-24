Останки необычного динозавра обнаружили ученые. Фото: habr.com

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Научное открытие ученых свидетельствует об открытии нового вида динозавров. Останки животного необычны тем, что у него есть защитные шипы, которые срослись со скелетом.

По словам исследователей, это является беспрецедентным явлением в животном мире. Исследователи музея получили окаменелость от частного коллекционера. Об этом пишет издание The Guardian.

Окаменелости около 168 млн лет, что позволяет предположить, что животное было одним из ранних анкилозавров, бродивших по Земле.

Обычно, когда мы видим броню у стегозавров и анкилозавров, она крепится к кожному покрову, а не к скелету. В данном случае он не только соприкасается со скелетом, но и сросся с ребрами животного, — рассказали исследователи.



Новая окаменелость стала частью коллекции Музея естественной истории, где исследователи продолжат ее изучать.

Источник: TheGuardian