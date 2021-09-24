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Ракурс
На дно «Адского колодца» впервые спустились ученые. Фото: AFP

На дно «Адского колодца» впервые спустились ученые (ФОТО, ВИДЕО)

24 сен 2021, 14:05
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Научное открытие на востоке Йемена сделали исследователи. Они спустились на дно загадочного «Адского колодца».

Он находится в пустыне недалеко от границы с Оманом и имеет глубину 110 метров и ширину 30 метров. Об этом пишет издание AFP.

По словам местных жителей, этот древний бархут связан с преисподней и джиннами, а создали его в качестве тюрьмы для душ неверных. Подкрепляет столь мрачные домыслы запах, исходящий из глубин «дыры».

Существуют также предположения, что где-то в глубине под этом местом располагается супервулкан, который рано или поздно извергнется, однако научных доказательств этому не получено.

Никаких заточенных душ или джиннов в колодце ученые не увидели: лишь змей и трупы животных. Как оказалось, отпугивающий местных жителей запах источали именно разлагающиеся тела.

На кадрах видны натечные образования, а также серый и зеленый пещерный жемчуг — шарики кальцита. Исследователи взяли образцы воды, камней, почвы и некоторых мертвых животных и планируют их изучить.


Источник: AFP

Источник: Ракурс


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