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Ракурс
На дно «Пекельного колодязя» вперше спустилися вчені. Фото: AFP

На дно «Пекельного колодязя» вперше спустилися вчені (ФОТО, ВІДЕО)

24 вер 2021, 14:05
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Наукове відкриття на сході Ємену зробили дослідники. Вони спустилися на дно загадкового «Пекельного колодязя».

Він знаходиться в пустелі недалеко від кордону з Оманом і має глибину 110 метрів і ширину 30 метрів. Про це пише видання AFP.

За словами місцевих жителів, цей древній бархут пов’язаний з пеклом і джинами, а створили його як в’язницю для душ невірних. Підкріплює настільки похмурі домисли запах, що виходить із глибин «діри».

Існують також припущення, що десь в глибині під цим місцем розташовується супервулкан, проте наукових доказів його існування немає.

Ніяких заточених душ або джинів в колодязі вчені не побачили: лише змій і трупи тварин. Виявилося, що відлякує місцевих жителів запах, який виділяють ці рештки.

На кадрах також видно сірі та зелені печерні перли — кульки кальциту. Дослідники взяли зразки води, каменів, ґрунту і деяких мертвих тварин, щоб вивчити їх.


Джерело: AFP

Джерело: Ракурс


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