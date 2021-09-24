На дно «Пекельного колодязя» вперше спустилися вчені (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n160665-na-dno-pekelnogo-kolodyazya-vpershe-spustylysya-vcheni-foto-video.htmlРакурс
Наукове відкриття на сході Ємену зробили дослідники. Вони спустилися на дно загадкового «Пекельного колодязя».
Він знаходиться в пустелі недалеко від кордону з Оманом і має глибину 110 метрів і ширину 30 метрів. Про це пише видання AFP.
VIDEO: Driven by their passion to explore the unknown, a team of Omani cavers are believed to be the first to reach the bottom of Yemen’s mysterious Well of Barhout, also known as the «Well of Hell» pic.twitter.com/3MmVC7MsAH— AFP News Agency (@AFP) September 23, 2021
За словами місцевих жителів, цей древній бархут пов’язаний з пеклом і джинами, а створили його як в’язницю для душ невірних. Підкріплює настільки похмурі домисли запах, що виходить із глибин «діри».
Існують також припущення, що десь в глибині під цим місцем розташовується супервулкан, проте наукових доказів його існування немає.
Ніяких заточених душ або джинів в колодязі вчені не побачили: лише змій і трупи тварин. Виявилося, що відлякує місцевих жителів запах, який виділяють ці рештки.
На кадрах також видно сірі та зелені печерні перли — кульки кальциту. Дослідники взяли зразки води, каменів, ґрунту і деяких мертвих тварин, щоб вивчити їх.
Джерело: AFP