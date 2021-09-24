На дно «Пекельного колодязя» вперше спустилися вчені. Фото: AFP

https://racurs.ua/ua/n160665-na-dno-pekelnogo-kolodyazya-vpershe-spustylysya-vcheni-foto-video.html

Ракурс

Наукове відкриття на сході Ємену зробили дослідники. Вони спустилися на дно загадкового «Пекельного колодязя».

Він знаходиться в пустелі недалеко від кордону з Оманом і має глибину 110 метрів і ширину 30 метрів. Про це пише видання AFP.

VIDEO: Driven by their passion to explore the unknown, a team of Omani cavers are believed to be the first to reach the bottom of Yemen’s mysterious Well of Barhout, also known as the «Well of Hell» pic.twitter.com/3MmVC7MsAH — AFP News Agency (@AFP) September 23, 2021

За словами місцевих жителів, цей древній бархут пов’язаний з пеклом і джинами, а створили його як в’язницю для душ невірних. Підкріплює настільки похмурі домисли запах, що виходить із глибин «діри».

Існують також припущення, що десь в глибині під цим місцем розташовується супервулкан, проте наукових доказів його існування немає.

Ніяких заточених душ або джинів в колодязі вчені не побачили: лише змій і трупи тварин. Виявилося, що відлякує місцевих жителів запах, який виділяють ці рештки.

На кадрах також видно сірі та зелені печерні перли — кульки кальциту. Дослідники взяли зразки води, каменів, ґрунту і деяких мертвих тварин, щоб вивчити їх.

Джерело: AFP