Норвегия отказывается от коронавирусного карантину. Фото: РИА "Новости"

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Отменить почти все карантинные ограничения, которые были введены в связи с пандемией COVID-19, решили власти Норвегии.

Ряд ограничений перестанет действовать с 16.00 субботы 25 сентября. С 1 октября Министерство иностранных дел не будет продолжать рекомендацию избегать несущественных поездок за границу. Об этом 24 сентября заявила премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, передает NRK.

Теперь мы можем жить почти так же, как жили до начала пандемии, — отметила глава правительства.

При этом Солберг соглашается, что норвежцам придется жить с коронавирусом еще много лет, а люди продолжат инфицироваться и болеть. Чиновница уверена, что эффект от вакцинации позволяет больше не прибегать к чрезвычайным мерам. Первую дозу вакцины в Норвегии получили уже более 90% взрослых.

Ранее Директорат по здравоохранению и Институт общественного здоровья рекомендовали правительству Норвегии перейти к отмене ограничений и вернуть страну к «нормальной повседневной жизни с повышенной готовностью». Рекомендовалось отменить требование соблюдения дистанции в 1 метр, ограничения на встречи и массовые мероприятия, ограничения в ресторанах.

Ранее сообщалось, что Дания стала первой страной Евросоюза, которая отменила все ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавирусной болезни. В стране отменили необходимость показывать ковидный сертификат для посещения ресторанов, спортивных центров и ночных клубов, а детей решили больше не отправлять автоматически на дом в случае тесного контакта с подтвержденным случаем коронавируса.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирус будет развиваться, как пандемии гриппа. Эксперты уверены, что ликвидировать или искоренить COVID-19, скорее всего, не удастся.

Источник: NRK