Норвегія відмовляється від коронавірусного карантину. Фото: РІА "Новости"

https://racurs.ua/ua/n160687-norvegiya-mayje-povnistu-vidmovlyaietsya-vid-koronavirusnogo-karantynu.html

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Скасувати майже всі карантинні обмеження, які були запроваджені у зв’язку з пандемією COVID-19, вирішила влада Норвегії.

Низка обмежень перестануть діяти з 16.00 суботи 25 вересня. З 1 жовтня Міністерство закордонних справ не продовжуватиме рекомендацію уникати несуттєвих поїздок за кордон. Про це 24 вересня заявила прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг, передає NRK.

Тепер ми можемо жити майже так само, як жили до початку пандемії, — зазначила глава уряду.

При цьому Солберг погоджується, що норвежцям доведеться жити з коронавірусом ще багато років, а люди продовжать інфікуватися та хворіти. Чиновниця упевнена, що ефект від вакцинації дозволяє більше не вдаватися до надзвичайних заходів. Першу дозу вакцини в Норвегії отримали вже понад 90% дорослих.

Раніше Директорат з охорони здоров’я та Інститут громадського здоров’я рекомендували уряду Норвегії перейти до скасування обмежень і повернути країну до «нормального повсякденного життя з підвищеною готовністю». Рекомендувалося скасувати вимогу дотримання дистанції в 1 метр, обмеження на зустрічі й масові заходи, обмеження у ресторанах.

Раніше повідомлялося, що Данія стала першою країною Євросоюзу, яка скасувала всі обмеження, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби. В країні скасували необхідність показувати ковідний сертифікат для відвідування ресторанів, спортивних центрів чи нічних клубів, а дітей вирішили більше не відправляти автоматично додому в разі тісного контакту з підтвердженим випадком коронавірусу.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що коронавірус буде розвиватися, як пандемії грипу. Експерти упевнені, що ліквідувати або викорінити COVID-19, скоріше за все, не вдасться.

Джерело: NRK