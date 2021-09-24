Останки незвичайного динозавра виявили вчені. Фото: habr.com

https://racurs.ua/ua/n160686-ostanky-nezvychaynogo-dynozavra-vyyavyly-vcheni-foto.html

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Наукове відкриття вчених свідчить про відкриття нового виду динозаврів. Останки тварин незвичайні тим, що в неї є захисні шипи, які зрослися зі скелетом.

За словами дослідників, це є безпрецедентним явищем у тваринному світі. Дослідники музею отримали скам’янілість від приватного колекціонера. Про це пише видання The Guardian.

Скам’янілості близько 168 млн років, що дозволяє припустити, що тварина була одним з ранніх анкілозаврів, які бродили по Землі.

Зазвичай, коли ми бачимо броню у стегозаврів і анкілозаврів, вона кріпиться до шкірного покриву, а не до скелета. В цьому випадку він не тільки стикається зі скелетом, а й зрісся з ребрами тварини, — розповіли дослідники.



Нова скам’янілість стала частиною колекції Музею природничої історії, де дослідники продовжать її вивчати.

Джерело: The Guardian