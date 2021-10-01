Два нових види динозаврів отримали кумедні назви. Фото: phys.org

https://racurs.ua/ua/n161019-dva-novyh-vydy-dynozavriv-otrymaly-kumedni-nazvy.html

Ракурс

Динозаври продовжують цікавити вчених. У Великій Британії експерти кілька років вивчали скам’янілі кістки тварин і недавно заявили про відкриття нових видів.

Останки динозаврів були помічені палеонтологами-аматорами, а потім з ними працювали вчені. Про свої висновки фахівці розповіли в статті для журналу Scientific Reports.

Вік знахідки складає близько 125 млн років. За оцінками дослідників, обидва види досягали близько 9 м в довжину і мали величезний череп.

Аналіз показав, що спинозаври могли з’явитися в Європі, а потім поширитися в Азії, Африці та Південній Америці.

Перший вид динозаврів назвали Ceratosuchops inferodios, що в перекладі означає «пекельна чапля з крокодилячою мордою».

Другий вид теж дістав промовисту назву — Riparovenator milnerae, «мисливець на березі річки Мілнера». Його назвали на честь недавно померлого британського палеонтолога Анджели Мілнер.

Нагадаємо, наукове відкриття вчених свідчить про відкриття нового виду динозаврів. Останки тварин незвичайні тим, що в неї є захисні шипи, які зрослися зі скелетом. За словами дослідників, це є безпрецедентним явищем у тваринному світі.

Джерело: Scientific Reports