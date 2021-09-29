Залишки ДНК вчені знайшли в китайському динозаврі. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n160892-zalyshky-dnk-vcheni-znayshly-v-kytayskomu-dynozavri.html

Ракурс

Наукове відкриття зробили китайські дослідники, які вивчали останки динозавра з роду Caudipteryx.

Вчені витягли зразки суглобового хряща, що залишилися на стегновій кістці тварини. Залишки клітин обробили спеціальним барвником, який забарвлює клітинні ядра. Про це повідомляє Communications Biology.

З’ясувалося, що в клітинах частково зберігся хроматин, тобто комплекси ДНК з білками. Поки що автори роботи говорять про динозаврову ДНК з обережністю, тому що її присутність потрібно підтвердити іншими, більш точними методами.

Але якщо все виявиться дійсно так, то це буде ДНК віком близько 125 млн років — саме такий вік динозавра зі збереженим хрящем.

Caudipteryx — це невеликі, розміром з павича, всеїдні ящірки, які бігали по берегах доісторичних озер на території колишньої провінції Жехе на північному сході Китаю.

Нагадаємо, наукове відкриття вчених свідчить про відкриття нового виду динозаврів. Останки тварин незвичайні тим, що в неї є захисні шипи, які зрослися зі скелетом. За словами дослідників, це є безпрецедентним явищем у тваринному світі.