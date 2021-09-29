Призов 2021 — скількох юнаків заберуть в армію цьогоріч (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n160891-pryzov-2021-skilkoh-unakiv-zaberut-v-armiu-cogorich-spysok.htmlРакурс
Призов 2021 стартує 1 жовтня. Стало відомо, скількох юнаків цьогоріч заберуть до лав Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.
Впродовж жовтня-грудня в Україні мають призвати на строкову військову службу 13 тис. 575 осіб. Про це йдеться у розробленому Міністерством оборони проекті постанови про затвердження кількості громадян, котрі підлягають призову на строкову військову службу.
У Збройні сили України (ЗСУ) відправлять 6 тис. 500 осіб, Держспецтранслужбу — 600 осіб, Національну гвардію України — 4 тис. 775 осіб, Держприкордонслужби — 1 тис. 700.
Найбільше призовників з Дніпропетровської області — 1 тис. 300, найменше з Луганщини — 196.
Загальний план призову осіб від областей:
Вінницька область — 654;
Волинська область — 478;
Дніпропетровська область — 1 тис. 300;
Донецька область — 357;
Житомирська область — 520;
Закарпатська область — 303;
Запорізька область— 603;
Івано-Франківська область — 418;
Київська область — 549;
Кіровоградська область — 510;
Луганська область — 196;
Львівська область — 648;
Миколаївська область — 540;
Одеська область — 735;
Полтавська область — 520;
Рівненська область — 438;
Сумська область — 467;
Тернопільська область — 417;
Харківська область — 972;
Херсонська область — 510;
Хмельницька область — 584;
Черкаська область — 524;
Чернівецька область — 323;
Чернігівська область — 467;
місто Київ — 544.
Загалом призовна кампанія обійдеться бюджету у понад 62 млн грн.