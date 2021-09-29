Призов 2021 - скількох юнаків заберуть в армію цьогоріч

https://racurs.ua/ua/n160891-pryzov-2021-skilkoh-unakiv-zaberut-v-armiu-cogorich-spysok.html

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Призов 2021 стартує 1 жовтня. Стало відомо, скількох юнаків цьогоріч заберуть до лав Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Впродовж жовтня-грудня в Україні мають призвати на строкову військову службу 13 тис. 575 осіб. Про це йдеться у розробленому Міністерством оборони проекті постанови про затвердження кількості громадян, котрі підлягають призову на строкову військову службу.

У Збройні сили України (ЗСУ) відправлять 6 тис. 500 осіб, Держспецтранслужбу — 600 осіб, Національну гвардію України — 4 тис. 775 осіб, Держприкордонслужби — 1 тис. 700.

Найбільше призовників з Дніпропетровської області — 1 тис. 300, найменше з Луганщини — 196.

Загальний план призову осіб від областей:

Вінницька область — 654;

Волинська область — 478;

Дніпропетровська область — 1 тис. 300;

Донецька область — 357;

Житомирська область — 520;

Закарпатська область — 303;

Запорізька область— 603;

Івано-Франківська область — 418;

Київська область — 549;

Кіровоградська область — 510;

Луганська область — 196;

Львівська область — 648;

Миколаївська область — 540;

Одеська область — 735;

Полтавська область — 520;

Рівненська область — 438;

Сумська область — 467;

Тернопільська область — 417;

Харківська область — 972;

Херсонська область — 510;

Хмельницька область — 584;

Черкаська область — 524;

Чернівецька область — 323;

Чернігівська область — 467;

місто Київ — 544.

Загалом призовна кампанія обійдеться бюджету у понад 62 млн грн.