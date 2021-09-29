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Призов 2021 - скількох юнаків заберуть в армію цьогоріч

Призов 2021 — скількох юнаків заберуть в армію цьогоріч (СПИСОК)

29 вер 2021, 12:15
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Призов 2021 стартує 1 жовтня. Стало відомо, скількох юнаків цьогоріч заберуть до лав Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Впродовж жовтня-грудня в Україні мають призвати на строкову військову службу 13 тис. 575 осіб. Про це йдеться у розробленому Міністерством оборони проекті постанови про затвердження кількості громадян, котрі підлягають призову на строкову військову службу.

У Збройні сили України (ЗСУ) відправлять 6 тис. 500 осіб, Держспецтранслужбу — 600 осіб, Національну гвардію України — 4 тис. 775 осіб, Держприкордонслужби — 1 тис. 700.

Найбільше призовників з Дніпропетровської області — 1 тис. 300, найменше з Луганщини — 196.

Загальний план призову осіб від областей:

  • Вінницька область — 654;

  • Волинська область — 478;

  • Дніпропетровська область — 1 тис. 300;

  • Донецька область — 357;

  • Житомирська область — 520;

  • Закарпатська область — 303;

  • Запорізька область— 603;

  • Івано-Франківська область — 418;

  • Київська область — 549;

  • Кіровоградська область — 510;

  • Луганська область — 196;

  • Львівська область — 648;

  • Миколаївська область — 540;

  • Одеська область — 735;

  • Полтавська область — 520;

  • Рівненська область — 438;

  • Сумська область — 467;

  • Тернопільська область — 417;

  • Харківська область — 972;

  • Херсонська область — 510;

  • Хмельницька область — 584;

  • Черкаська область — 524;

  • Чернівецька область — 323;

  • Чернігівська область — 467;

  • місто Київ — 544.

Загалом призовна кампанія обійдеться бюджету у понад 62 млн грн.


Джерело: Ракурс


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