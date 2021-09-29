Київ створить Москві серйозні проблеми для завершення війни - Кулеба

https://racurs.ua/ua/n160890-kyyiv-stvoryt-moskvi-seryozni-problemy-dlya-zavershennya-viyny-kuleba.html

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Війну на Донбасі і агресію Росії Україна разом з партнерами планує стримувати, створюючи серйозні проблеми для Кремля. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що президент Володимир Зеленський готовий до переговорів щодо деокупації Донбасу, Криму і завершення війни. Головний дипломат країни назвав Росію цинічною, брехливою і маніпулятивною.

Але іншої Росії немає. Саме така Росія веде війну і агресію проти України. Тому потрібно вести переговори у всіх можливих форматах щодо припинення війни. Ми активно створюємо разом з партнерами умови, які змусять Росію її припинити. Навіть якщо для цього нам доведеться створити для неї серйозні проблеми, — сказав Кулеба в коментарі «РБК-Україна».

Міністр також зазначив, що Україна не сидить, чекаючи з моря погоди. Також Київ не влаштує «мир за всяку ціну», оскільки влада прагне до справедливого миру, відповідного ціні, яку країна платить за свою незалежність, свободу і суверенітет.

Раніше Кулеба заявив, що Зеленський спілкуватиметься з президентом країни-агресора Володимиром Путіним з наступальної позиції.

Якщо така розмова тет-а-тет відбудеться, я переконаний, що президент Зеленський вестиме його з наступальних позицій. Для Путіна це буде складна розмова, адже президент України дуже добре знає наші «червоні лінії» і буде жорстко захищати національні інтереси України, — переконаний глава МЗС.



Кулеба наголосив, що «Україна веде активну дипломатичну боротьбу за повернення Донбасу і Криму на українських умовах».

Джерело: «РБК-Україна»