Карантин в Україні. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160889-spalah-koronavirusu-v-ukrayini-naukovci-onovyly-prognoz-na-jovten.html

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Коронавірус в Україні восени спалахнув з новою силою — кількість хворих та померлих постійно збільшується. Вчені Національної академії наук (НАН) оновили свій прогноз на осінь.

За словами експертів, на початку жовтня кількість нових хворих становитиме більше ніж 10 тис. Про це повідомили у прес-службі НАН.

Середня кількість нових випадків COVID-19 на день становитиме:

29 вересня — 5 жовтня — 8 тис. 100 або 8 тис. 326 осіб (залежно від методу прогнозування);

6−12 жовтня — 11 тис. 599 або 10 тис. 2 особи (залежно від методу прогнозування).

Наразі найзагрозливіша ситуація в Чернівецькій області. Кількість зайнятих ліжок зрівнялася з рівнем минулорічного піку. Також суттєво ускладнилася ситуація в багатьох регіонах півдня та сходу країни, особливо в Харківській та Луганській областях.

Згідно з даними Єдиної системи охорони здоров’я, 98,3% померлих від COVID-19 у віці старше 60 років були невакцинованими. Також 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не мають повного курсу вакцинації.

У МОЗ заявили, що на сьогодні лише 20% українців старше 60 років отримали щеплення першою дозою вакцини від коронавірусу, повністю вакцинувалися 16,6%.

Люди літнього віку мають вищий ризик важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті. Станом на 28 вересня 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні — люди віком від 60 років.

Нагадаємо, спалах коронавірусу стався у Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини. До лікарні з «ковідом» потрапили 34 дитини, також коронавірус виявили у п’ятьох працівників закладу.