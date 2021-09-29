Коронавирус в Украине. Фото: УП

https://racurs.ua/n160889-vspyshka-koronavirusa-v-ukraine-uchenye-obnovili-prognoz-na-oktyabr.html

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Коронавирус в Украине осенью вспыхнул с новой силой — количество больных и умерших постоянно увеличивается. Ученые Национальной академии наук (НАН) обновили свой прогноз на осень.

По словам экспертов, в начале октября количество новых больных составит более 10 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе НАН.

Среднее количество новых случаев COVID-19 в день составит:

29 сентября — 5 октября — 8 тыс. 100 или 8 тыс. 326 человек (в зависимости от метода прогнозирования);

6−12 октября — 11 тыс. 599 или 10 тыс. 2 человека (в зависимости от метода прогнозирования).

На данный момент самая угрожающая ситуация в Черновицкой области. Количество занятых коек сравнялось с уровнем прошлогоднего пика. Также существенно усложнилась ситуация во многих регионах юга и востока страны, особенно в Харьковской и Луганской областях.

Согласно данным Единой системы здравоохранения, 98,3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет были невакцинированными. Также 97% госпитализированных с COVID-19 среди этой возрастной группы не имеют полного курса вакцинации.

В Минздраве заявили, что на сегодня лишь 20% украинцев старше 60 лет получили прививку первой дозой вакцины от коронавируса, полностью вакцинировались 16,6%.

Люди пожилого возраста имеют более высокий риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти. По состоянию на 28 сентября 82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине — люди в возрасте от 60 лет.

Напомним, вспышка коронавируса произошла в Волынском областном специализированном Доме ребенка. В больницу с «ковидом» попали 34 ребенка, также коронавирус обнаружили у пятерых работников заведения.