YouTube удалил два немецких канала Кремля. Фото: УП

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Ракурс

YouTube удалил два немецких канала издания Russia Today (RT) без возможности восстановления.

Пропагандистские каналы были удалены из-за нарушения условий пользования видеохостинга в связи с публикацией контента, который касался пандемии коронавируса. Еще ранее Люксембург отказал RT в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии. В РФ считают, что это «медийная война, которую Германия объявила России». Об этом главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале.

RT DE получило предостережение за загрузку контента, который нарушает наши правила относительно ложной информации на медицинскую тему в свете распространения COVID-19, — пояснили в YouTube.

Роскомнадзор уже обратился к Гугл с требованием разблокировать Youtube-каналы Russia Today. Российский регулятор в противном случае грозится заблокировать популярный видеохостинг.

Отмечается, что руководство Google получило письмо «с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому СМИ Russia Today». В стране-агрессоре считают, что Гугл «нарушает ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней».

Напомним, в апреле YouTube заблокировал так называемые «каналы Медведчука» «112 Украина», NewsOne и ZIK и удалил часть контента пропагандистского СМИ РФ Russia Today.