В российской тюрьме жестоко избили крымскотатарского политзаключенного

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Ракурс

В России насильно побрили бороду и избили крымского татарина, политзаключенного Сервета Газиева. Недавно он перенес инсульт, его незаконно удерживают в ростовской тюрьме.

61-летнего Газиева избили перед его выпиской из туберкулезной больницы. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, политзаключенному вовремя не оказывают медицинскую помощь, из-за чего его состояние здоровья ухудшается. Кроме того, после избиения сотрудниками тюремной больнице у него болит шея и немеет рука.

Вопиющее отношение к Газиеву является местью Кремля за его твердую позицию говорить на родном крымскотатарском языке в СИЗО и во время судебных заседаний, а также постоянное отстаивание своих прав, — подчеркнула Денисова.

Омбудсмен обратилась к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием немедленно обеспечить Газиеву необходимую медицинскую помощь и содействие в избрании иной меры пресечения за критического состояния здоровья.

Денисова также обратилась к представителям ООН, Совета Европы и ОБСЕ с призывом остановить произвол страны-оккупанта и ужесточить санкции против России.

Напомним, 28 сентября в Крыму оккупанты задержали 74-летнюю мать украинского добровольца и общественного активиста Станислава Краснова.