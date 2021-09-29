У російській в’язниці жорстоко побили кримськотатарського політв’язня. Фото: Цензор нет

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У Росії насильно поголили бороду та побили кримського татарина, політв’язня Сервета Газієва. Нещодавно він переніс інсульт, його незаконно утримують у ростовській в’язниці.

61-річного Газієва побили перед його випискою з туберкульозної лікарні. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, політв’язню вчасно не надають медичну допомогу, через що його стан здоров’я погіршується. Окрім того, після побиття працівниками тюремної лікарні в нього болить шия та німіє рука.

Кричуще ставлення до Газієва є помстою Кремля за його тверду позицію говорити рідною кримськотатарською мовою у СІЗО та під час судових засідань, а також постійне відстоювання своїх прав, — наголосила Денісова.

Омбудсмен звернулася до уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової з вимогою негайно забезпечити Газієву необхідну медичну допомогу та сприяти в обранні іншого запобіжного заходу через критичний стан здоров’я.

Денісова також звернулася до представників ООН, Ради Європи та ОБСЄ із закликом зупинити свавілля країни-окупанта та посилити санкції проти Росії.

Нагадаємо, 28 вересня у Криму окупанти затримали 74-річну матір українського добровольця та громадського активіста Станіслава Краснова.