YouTube видалив два німецьких канали Кремля. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160888-youtube-vydalyv-dva-nimeckyh-kanaly-kremlya-rf-hoche-zablokuvaty-videohostyng.html

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YouTube видалив два німецьких канали видання Russia Today (RT) без можливості відновлення.

Пропагандистські канали були видалені через порушення умов користування відеохостингу у зв’язку з публікацією контенту, який стосувався пандемії коронавірусу. Ще раніше Люксембург відмовив RT у видачі ліцензії на мовлення, пославшись на думку влади Німеччини. У РФ вважають, що це «медійна війна, яку Німеччина оголосила Росії». Про це головний редактор телеканалу RT Маргарита Симоньян повідомила в своєму Telegram-каналі.

RT DE отримало застереження за завантаження контенту, який порушує наші правила щодо неправдивої інформації на медичну тему в світлі поширення COVID-19, — пояснили блокування в YouTube.

Роскомнагляд вже звернувся до Гугл з вимогою розблокувати Youtube-канали Russia Today. Російський регулятор у іншому випадку погрожує заблокувати популярний відеохостинг.

Зазначається, що керівництво Google отримало лист «із вимогою в максимально короткі терміни зняти всі обмеження з YouTube-каналів RT DE та Der Fehlende Part, що належать російському ЗМІ Russia Today». В країні-агресорі вважають, що Гугл «порушує ключові принципи вільного поширення інформації, безперешкодного доступу до неї».

Нагадаємо, у квітні YouTube заблокував так звані «канали Медведчука» «112 Україна», NewsOne і ZIK й видалив частину контенту пропагандистського ЗМІ РФ Russia Today.