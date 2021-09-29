Киев создаст Москве серьезные проблемы для завершения войны – Кулеба

https://racurs.ua/n160890-kiev-sozdast-moskve-sereznye-problemy-dlya-zaversheniya-voyny-kuleba.html

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Войну на Донбассе и агрессию России Украина вместе с партнерами планирует сдерживать, создавая серьезные проблемы для Кремля. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что президент Владимир Зеленский готов к переговорам о деоккупации Донбасса, Крыма и завершении войны. Главный дипломат страны назвал Россию циничной, лживой и манипулирующей.

Но другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Мы активно создаем вместе с партнерами условия, которые вынудят Россию ее прекратить. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы, — сказал Кулеба в комментарии «РБК-Украина».

Министр также отметил, что Украина не сидит, ожидая с моря погоды. Также Киев не устроит «мир любой ценой», поскольку власти стремятся к справедливому миру, соответствующему цене, которую страна платит за свою независимость, свободу и суверенитет.

Ранее Кулеба заявил, что Зеленский будет общаться с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным с наступательной позиции.

Если такой разговор тет-а-тет состоится, я убежден, что президент Зеленский будет вести его с наступательных позиций. Для Путина это будет сложный разговор, ведь президент Украины очень хорошо знает наши «красные линии"и будет жестко защищать национальные интересы Украины, — убежден глава МИД.



Кулеба подчеркнул, что «Украина ведет активную дипломатическую борьбу за возвращение Донбасса и Крыма на украинских условиях».

Источник: «РБК-Украина»